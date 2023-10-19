Москва, 19 октября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Пожар произошёл в многоквартирном доме на улице Дружинниковской в Москве. При этом в квартире обнаружили 49-летнего мужчину с ранением в области сердца и без ожогов, рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Спасатели прибыли после сообщений о возгорании входной двери на четвёртом этаже, а внутри нашли раненого мужчину. От огня он не пострадал, но у него обнаружили раны в области сердца и живота. Мужчину госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Теперь полиции предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Рассматриваются версии о попытке убийства и суицида.