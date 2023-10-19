Москва, 19 октября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) можно научить противостоять американским дальнобойным ракетам Army Tactical Missile System (ATACMS), как только будут изучены особенности этих боеприпасов. Об этом 19 октября заявил командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Как пояснил командир, когда у ВСУ появляется новое оружие, то не сразу бывает понятно, что оно из себя представляет, но постепенно информация начинает появляться. Например, когда противник начал применять планирующие авиабомбы JDAM, то сначала российские расчеты ПВО не сразу поняли, как им противодействовать. У этого вида бомб не было горизонтальной скорости и тепловой сигнатуры. Но после нескольких применений российские военнослужащие находят новые алгоритмы для поражения целей.

«Теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS», — заверил офицер.

По словам военного, для борьбы с ракетами будет изучаться их траектория, скоростные характеристики, особенности маневрирования, а кроме того, важно отследить практическое выполнение пуска. Уже сейчас у российских войск ПВО есть первая информация по ATACMS.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению немецкого журналиста телеканала Welt Кристофа Винера, поставка Киеву Вашингтоном американских дальнобойных ракет ATACMS и их применение украинской армией провоцируют новый этап эскалации конфликта на Украине.

При этом обозреватель издания Forbes Дэвид Экс отметил, что поставленные на Украину американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут поражать танки Вооружённых сил России. Журналист пояснил, что в ракете имеется несколько тысяч похожих гранат-суббоеприпасов и при совсем удачном попадании в танк, она не может нанести ему серьезные повреждения, так как российские танки серьёзно защищены. Обозреватель также уточнил, что Украине отправлены не новые ракеты ATACMS, а с заканчивающимся сроком эксплуатации.

Британское издание Independent позднее в этот же день написало, что Вашингтон намеренно передал Киеву ракеты ATACMS с урезанной дальностью из-за опасений об эскалации конфликта. Кроме того, по данным СМИ, США поставили небольшое количество таких ракет.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал большой ошибкой США поставку ракет ATACMS в Россию. Глава государства заявил, что это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию Киева.