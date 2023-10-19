Астана, 19 октября, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Власти Республики Казахстан не устанавливали каких-либо запретов на экспорт товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ… не устанавливались», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что экспортный контроль товаров двойного назначения на протяжении уже 20 лет осуществляется в соответствии с обязательствами Республики Казахстан и международными режимами экспортного контроля.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сообщил, что власти страны ввели ограничения на экспорт 106 видов товаров из-за санкций в отношении России со стороны Запада. По его словам, под ограничения в большинстве своём попали товары военного назначения, в том числе дроны, запчасти и специализированная электроника.