Москва, 20 октября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Самые эффективные подходы в области конкурентной политики в Москве в прошлом году отметила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В «Белую книгу» ведомства включили сразу десять проконкуретных практик столицы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Многие практики, внедренные в Москве, ФАС признала лучшими в России, отметил он. »Город постоянно разрабатывает и запускает новые технологии, проекты и учебные программы для развития конкуренции», — пояснил Ефимов. В число таких практик попали онлайн-сервис «Банк технологий», развитие промышленного туризма с помощью проекта «Открой Моспром», пилотный проект для старшеклассников «Культура конкуренции» и другие. ФАС составляет «Белую книгу» ежегодно. Это сборник лучших практик региональных органов власти, направленных на развитие конкуренции.

В «Белой книге» отметили два московских решения в сфере поддержки и популяризации промышленности. Первое — предоставление льготной ставки аренды земельных участков в размере один рубль в год для реконструкции или строительства объектов промышленно-производственного назначения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Второе — развитие промышленного туризма в рамках проекта «Открой Моспром», который знакомит жителей и гостей столицы с деятельностью предприятий московской промышленности с помощью бесплатных экскурсий.

Упомянут и онлайн-сервис «Бизнес-боксы» — мера поддержки предпринимателей в формате бесплатных пакетных предложений от лидеров рынка. Высокую оценку получило решение по формированию цифровых паспортов объектов капитального строительства, которые способствуют снижению административных барьеров для бизнеса.

Проект «Культура конкуренции» помог ученикам старших классов овладеть важными практическими навыками и осознать важность создания свободной конкурентной среды.

«Благодаря программе учащиеся смогут разобраться в таких понятиях, как рыночные механизмы, прозрачность и честность городских торгов и закупок города», — рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.