Канберра, 19 октября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Жители посёлка Мыса Бриджуотер в австралийском штате Виктория обнаружили на побережье трёхметровую белую акулу-людоеда, разорванную пополам неизвестным животным, сообщил 18 октября телеканал ABC News.

Управляющий местного рыболовного магазина Бен Джонстоун, осмотрев рыбу, предположил, что раны, оставшиеся на её туше, могла нанести касатка. Этих морских млекопитающих заметили два дня назад недалеко от этого места.

Тело акулы передали учёным. Эколог Лорен Мейер согласилась, что акулу могла погубить касатка, так как они часто нападают на этих рыб, чтобы выесть печень. Но эксперт не уверена на 100%.

«Мы также знаем, что это место косаток, где они охотятся на различную добычу», — добавила Мейер.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября у пляжа города Бичпорт в штате Южная Австралия акула напала на женщину. Хищница дважды атаковала жертву и смогла прокусить ей ногу, нанеся рваную рану. Женщину вытащили из воды очевидцы и остановили кровотечение с помощью жгута.

13 сентября на курорте в Египте акула напала на девушку, укусив её за плечо. Пострадавшую отвезли в больницу без сознания. Медики ампутировали ей руку.