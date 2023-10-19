Эр-Рияд, 19 октября, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Криштиану Роналду-младшего, 13-летнего сына португальского футболиста Криштиану Роналду, зачислили в академию саудовского футбольного клуба «Аль-Наср», в котором играет его отец, сообщило 19 октября издание Ar-Riyadiyah.

Norbert Prümen/dpa/globallookpress Криштиану Роналду-младший

Юношу включили в состав команды в возрасте от 13 до 15 лет. Он будет выходить на поле под номером 7, как отец. Первый матч с его участием запланировали уже на 20 октября.

Роналду-младший начал футбольную карьеру в испанском клубе «Посуэло». За два года он забил 55 голов. Потом он вслед за отцом перешёл в итальянский «Ювентус», за который сыграл 28 игр, забив 58 мячей. Перед отъездом в Саудовскую Аравию юноша играл в английском ФК «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Наср» в декабре 2022 года. Его зарплата составила €200 млн в год. В сезоне этого года он сыграл в 11 матчах, забив 11 голов и передав шесть результативных передач.

Первый трофей в новой команде он завоевал в августе 2023 года, когда его команда получила Кубок арабских чемпионов. В Саудовской Аравии не обходится без недоразумений. Он перекрестился после забитого им в матче в полуфинала Лиги арабских чемпионов, за что в королевстве грозит арест.