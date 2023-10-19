Москва, 19 октября, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Экс-министр культуры СССР Василий Захаров, бывший заместитель председателя Совета министров РСФСР, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса в отставке скончался на 90-м году жизни, сообщила 19 октября пресс-служба МИД России.

Владимир Родионов/РИА Новости Экс-министр культуры СССР Василий Захаров

«В. Г. Захарова отличали высокий профессионализм, трудолюбие, ответственное отношение к порученному делу, скромность и отзывчивость в отношениях с коллегами», — говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что смерть наступила 17 октября. В МИД отметили, что навсегда сохранят о нём светлую память, а также выразили соболезнования его родным и близким.

Василий Захаров родился 5 января 1934 года в Калининской области (в настоящее время — Тверская область). Министром культуры он был с августа 1986 года по июнь 1989 года. После этого он до июля 1990 года исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров РСФСР.

С 1990 года Захаров занимал должность советника-посланника посольства СССР, а впоследствии посольства России в Югославии. В 1994 году он вышел в отставку. Захаров также написал ряд сочинений, в том числе книгу «Культура и власть: записки министра культуры СССР».