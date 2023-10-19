Москва, 19 октября, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина Юдашкина продала квартиру в Нью-Йорке, которая ей досталась по наследству от отца. Об этом она сообщила в интервью, опубликованном 19 октября на Youtube-канале «Алёна, блин!».

Кадр из видео «Алёна, блин!» Галина Юдашкина

Юдашкина отметила, что продажа проходила тяжело, так как квартира находится в кооперативе и владельцу принадлежит в том числе часть дома. Из-за этого продажу пришлось согласовывать со всеми жильцами.

«Было очень сложно, потому что весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил, и поэтому еле продали», — сказала дочь кутюрье.

Она призналась, что рада продаже квартиры, находящейся далеко от родины. Юдашкина не рассказала, сколько получила от сделки, но сообщила, что в центре Нью-Йорка квартиры стоят более $1 млн.

Дочь модельера сообщила, что также унаследовала «Дом моды» в Вознесенском переулке в центре Москвы и офис компании на Кутузовском проспекте. Кроме того, ей достались квартира и загородный дом семьи Юдашкиных и московская недвижимость бабушки, проживающей в Израиле.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Он умер на 60-м году жизни. В последние годы жизни модельер боролся с онкологическим заболеванием, перенёс несколько операций. Его похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Юдашкин внёс большой вклад в развитие российского искусства и его популяризацию. Он отметил, что роль кутюрье трудно переоценить.