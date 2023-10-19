Москва, 19 октября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 октября обсудил внедрение авиадвигателя пятого поколения ПД-14 и разработку перспективного турбовентиляторного двигателя ПД-35 с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатели» Александром Иноземцевым на встрече в Перми. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Иноземцев рассказал, что серийные двигатели ПД-14 установили на трёх пассажирских новейших отечественных среднемагистральных узкофюзеляжных самолётах МС-21.

«Всего мы их сделали восемь штук. На будущий год у нас план 12 штук, потом — 24, и дальше темпы такие, что глаза боятся — руки делают», — добавил он.

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Генеральный конструктор отметил неизбежность «детских болезней» в первое время у двигателей, их придётся модернизировать и устранять выявленные недостатки. Вместе с тем выпуск ПД-14 будут наращивать, Иноземцев подчеркнул, что не помнит таких темпов роста производства за последние за 30 лет.

При обсуждении ПД-35 Путин заявил, что готов сделать всё, что нужно для помощи в его разработке.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров совершил полёт на МС-21. Он отправился в Ульяновск. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство этих самолётом планируют начать выпускать к концу 2024 года.

Первый экземпляр МС-21 оснастили двигателем ПД-14 в октябре 2022 года. Стоимость самолёта в отечественной комплектации для авиакомпаний будет около 3 млрд рублей, что примерно вдвое дешевле аналогичный самолёта Boeing.