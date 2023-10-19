Москва, 19 октября, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева пропала в Москве, после чего её родственникам стали звонить и требовать 5 млн рублей, угрожая убить и расчленить женщину. Об этом сообщили 19 октября «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По информации журналистов, 65-летняя Стручева последний раз была на работе 11 октября, потом написала заявление на отпуск и пропала. При этом её дважды приходили искать в библиотеку лица, представившиеся сотрудниками полиции. Они сказали, что разыскивают женщину по подозрению в мошенничестве.

Заведующий отделом ГПИБ рассказал, что 17 октября ему позвонила племянница пропавшей Надежда и сообщила, что Стручева звонила ей и просила в займы 5 млн рублей. Работник библиотеки решил, что ситуация странная и сообщил в полицию.

Племянница сообщила правоохранителям, что голос Стручевой, когда она звонила, был напуганный, но денег, которые та просила, не нашлось. После этого Надежде позвонил неизвестный с сильным украинским акцентом и стал требовать ту же сумму. Он пригрозил, что убьёт библиотекаря и будет присылать её тело по частям.

В столичном управлении МВД сообщили журналистам, что начали проверку по поводу исчезновения москвички. Источник рассказал, что правоохранители вскрыли дверь её квартиры, но женщины там не обнаружили.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле похожий случай произошёл с матерью помощника сенатора от Оренбургской области Елены Силкиной Татьяной Адабаш. Она пропала, а неизвестные стали требовать выкуп в размере 2 млн рублей. Правоохранители нашли «похищенную» женщину в Твери. Оказалось, что она перемещалась по разным местам по указаниям мошенников по телефону.