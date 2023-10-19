Москва, 19 октября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Романа Микояна, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, который признался на допросе в убийстве своего брата и бабушки, привезли на место преступления для следственного эксперимента. Об этом 19 октября сообщил корреспондент «Известий».

По данным журналистов, на место преступления привезли мать Романа Микояна. Однако женщине стало плохо и её сразу увезли.

Также для следственного эксперимента сотрудники полиции принесли манекен.

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Как сообщало ИА Регнум, трагедия в семье Намина произошла вечером 18 октября. Приёмный сын Роман Микоян напал с ножом на бабушку — 84-летнюю Парасковию Ткаченко и своего брата — 30-летнего Артёма Микояна. Позднее правоохранители задержали Романа. СК предъявил ему обвинение в убийстве бабушки и брата.

На допросе Микоян признался в убийстве. Он также сказал, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт.

После трагедии Стас Намин рассказал, что давно не общается с Романом и никогда не одобрял ни его поступков и образ жизни. Романа Намин назвал отморозком и мерзким человеком. В пресс-службе Центра Стаса Намина пояснили, что с детства Роман проявлял жестокость, а также употреблял наркотики и играл в азартные игры.