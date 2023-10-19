Москва, 19 октября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер описала президента России Владимира Путина двумя словами. Она заявила, что он — демократичный и лояльный человек.

Во время заседания совета при президенте по развитию физкультуры и спорта на форуме «Россия — спортивная держава» она отметила, что не поддерживает допуск российских спортсменов к парижской Олимпиаде в следующем году в нейтральном статусе.

«Мы отказались от этого допуска. Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего. Он сказал, что это право каждого отдельного спортсмена», — рассказала Винер «РИА Новости».

Об этом глава государства говорил ранее, на Восточном экономическом форуме. Тогда он заявил, что необходимо в первую очередь руководствоваться интересами спортсменов, поэтому каждый из них волен решать самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, в начале года в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рассматривают возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причём, только тех, кто не поддерживает проведение специальной военной операции России на Украине. В марте глава МОК Томас Бах заявил, что в организации не могут прийти к консенсусу по вопросу допуска россиян к соревнованиям.

Позднее, 4 сентября, он рассказал, что атлетов из России допустят к участию в парижской Олимпиаде 2024 года, если они не будут выступать в составе общей сборной под флагом и гимном России или с другими атрибутами, которые могут ассоциироваться с их национальностью. Министр спорта Олег Матыцин заявил после этого, что, в случае допуска, на Олимпиаду-2024 смогут поехать не более 180 спортсменов из России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября заявил, что недопуск россиян к ОИ-2024 дискредитирует саму идею олимпийского спорта. Представитель Кремля подчеркнул, что ограничения не предвещают ничего позитивного для олимпийского движения в будущем.