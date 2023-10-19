Зеленский поручил усилить ПВО у объектов критической инфраструктуры
Киев, 19 октября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о защите объектов критической инфраструктуры в стране, сообщило 19 октября украинское издание «Страна․ua».
Кабинету министров дали десять дней на то, чтобы усилить инженерную защиту критических объектов, увеличить число групп противовоздушной обороны (ПВО), а также создать резервы оборудования и запчастей для быстрого ремонта.
Кроме того, в течение трёх месяцев правительству поручили утвердить план восстановления разрушенных и поврежденных критических объектов в стране.
Как сообщало ИА Регнум, в мае российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Действия ВС России нарушили работу предприятий по выпуску боеприпасов, вооружения и техники для украинской армии.
Позднее в августе российские силы нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. В Минобороны России тогда сообщили, что в результате ВПК Украины получил значительный урон. Помимо этого, Вооружённые силы России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые украинская армия применяет для террористических атак.
Затем в сентябре российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам украинской военной промышленности и центрам подготовки разведчиков и диверсантов. Также в Минобороны сообщили о поражении высокоточным снарядом «Краснополь» пункта управления беспилотниками ВСУ.