Киев, 19 октября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о защите объектов критической инфраструктуры в стране, сообщило 19 октября украинское издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Кабинету министров дали десять дней на то, чтобы усилить инженерную защиту критических объектов, увеличить число групп противовоздушной обороны (ПВО), а также создать резервы оборудования и запчастей для быстрого ремонта.

Кроме того, в течение трёх месяцев правительству поручили утвердить план восстановления разрушенных и поврежденных критических объектов в стране.

Как сообщало ИА Регнум, в мае российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Действия ВС России нарушили работу предприятий по выпуску боеприпасов, вооружения и техники для украинской армии.

Позднее в августе российские силы нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. В Минобороны России тогда сообщили, что в результате ВПК Украины получил значительный урон. Помимо этого, Вооружённые силы России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые украинская армия применяет для террористических атак.

Затем в сентябре российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам украинской военной промышленности и центрам подготовки разведчиков и диверсантов. Также в Минобороны сообщили о поражении высокоточным снарядом «Краснополь» пункта управления беспилотниками ВСУ.