Каир, 19 октября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке.

«Призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», — сказал генсек на совместной с главой МИД Египта Самехом Шукри пресс-конференции в Каире.

Гутерреш заявил о необходимости срочной доставки помощи и продовольствия в сектор Газа.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании СБ ООН 18 октября Россия предложила включить в резолюцию по ситуации в Газе пункт, осуждающий блокаду региона Израилем. Эту поправку Совбез отклонил. До этого, 16 октября Россия предлагала резолюцию, призывающую к немедленному перемирию и обеспечению гуманитарной помощи. Эту резолюцию также СБ ООН не принял.

Глава российского государства Владимир Путин 16 октября, общаясь по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом, заявил, что жители Газы остро нуждаются в гуманитарной помощи.

В Египет 19 октября прибыл спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Газы. Самолёт доставил 27 тонн продовольствия, включая сахар и муку.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по Газе. В результате обострения арабо-израильского конфликта в Минздраве Израиля сообщили о 4629 раненых после атак ХАМАС. Со своей стороны Минздрав Палестины заявил, что в результате ударов по Газе погибли более 3,7 тысячи человек, ещё 12 тысяч получили ранения. Помимо этого, в Израиле с начала обострения конфликта погибли 19 россиян.

В беседе с ИА Регнум 18 октября старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь заявил, что гибель сотен палестинцев в больнице сектора Газа обернулась массовыми акциями протеста по всему миру. Однако, как считает эксперт ожидать серьёзной эскалации конфликта, перерастающую в большую ближневосточную войну, не стоит.