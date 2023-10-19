Машина такси взорвалась на заправке в Москве
Взрыв прогремел в автомобиле такси возле заправки в Москве
Москва, 19 октября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в автомобиле такси в Коломенском проезде в Москве, сообщил источник ИА Регнум.
Иван Шилов ИА Регнум
По предварительным данным, в машине «Киа» взорвалось газовое оборудование. Пострадал только водитель такси. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Подробности ЧП выясняются.
Данных о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.