Пермь, 19 октября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Российские спортсмены подвергаются дискриминации по этническому признаку со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) при получении допуска на Олимпиаду, заявил 19 октября президент России Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации», — сказал он.

Путин отметил, что Олимпийскую хартию, где изложены основные принципы Игр, стали называть устаревшей, а чиновники МОК начали сами решать, на кого она распространяется. Президент возмутился тому, что допускать на Олимпиаду стали не лучших спортсменов, а на основании политических жестов. Также спорт стали использовать для политического давления на тех, кто не имеет отношения к политике.

«Такие подходы противоречат самой природе спорта», — подчеркнул Путин.

При этом он уверен, что есть не отменяемые ценности, к которым относится спорт и его способность объединять людей. В этом заключается смысл международных спортивных движений, добавил российский лидер.

Министр спорта России Олег Матыцин в сентябре сообщил, что из-за изменений условий допуска в МОК в Париж на Олимпийские игры не смогут поехать180 российских спортсменов. Он добавил, что условия меняются постоянно и не в лучшую сторону.

12 октября МОК по требованию Украины отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Поводом стало то, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Матыцин назвал немыслимым решение комитета, а также обвинил его в дискриминации и политическом давлении. Он подчеркнул, что ОКР продолжил развиваться, несмотря ни на что.

Депутат Госдумы, чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с ИА Регнум рассказала, что решение МОК по отстранению ОКР существенно не изменило положение российских спортсменов, так как против них и до этого массово применяли различные ограничения на международных соревнованиях. Журова напомнила, что Россия приняла решение организовать альтернативные масштабные международные соревнования — Игры дружбы. Она уверена, что они станут популярней Олимпиады.