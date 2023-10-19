Хельсинки, 19 октября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Минобороны Финляндии запретило проведение трёх сделок по приобретению недвижимости россиянами и одной связанной с Россией компанией. Об этом 19 октября говорится в сообщении правительства страны. Отмечается, что решение коснулось недвижимости в Руоколахти и Китеэ, документ подписал лично глава ведомства Антти Хяккянен.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

«Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна была совершена частными лицами, другая — компанией, а сделка в Китеэ была совершена частным лицом», — сообщается на сайте кабмина.

Отказ аргументировали тем, что сделки могли бы препятствовать организации национальной обороны и защите территориальной целостности Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум 10 октября, в Финляндии запланировали облегчить процесс конфискации принадлежащей россиянам недвижимости. Как отмечалось, правительство намерено сделать это до конца срока своих полномочий в 2027 году. Перед этим власти страны ужесточили ограничения на въезд для владельцев недвижимости и проведение платежей из России. Проблемы возникли в том числе с информированием собственников о долгах из-за отсутствия почтового сообщения.

Позднее депутат финского парламента Пекка Хаависто предложил запретить для россиян двойное гражданство в стране. Он обосновал идею тем, что Россия якобы не принимает двойного гражданства, а считает обладателей двух паспортов только своими гражданами. Но лишать россиян самой возможности подачи заявлений на финское гражданство он бы не стал.