Москва, 19 октября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Казак, ополченец Александр Можаев с позывным Бабай погиб на запорожском направлении в зоне спецоперации. Об этом 19 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Антон Круглов/РИА Новости Александр Можаев

«На Запорожском фронте погиб легендарный ополченец Бабай <> Царствия Небесного воину Александру», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По сообщению председателя движения «Мы вместе с Россией», ополченец погиб 18 октября. Других подробностей гибели он не привел.

Рогов напомнил, что Бабай получил известность в 2014 году во время боёв за Славянск. Он назвал Можаева одним из ярких героев Русской весны.

Александр Можаев родился в 1976 году, проживал вместе с семьей в Белореченске Краснодарского края. Известно, что он служил в войсках противовоздушной обороны. В середине 1990-х годов стал принимать активное участие в казачьем движении на Кубани. В марте 2014 года Можаев вместе с другими казаками участвовал в обеспечении воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Когда в 2014 году начались боевые действия в Донбассе, он пошёл добровольцем в ополчение.