Варшава, 19 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. До 1989 года во время Польской Народной Республики (ПНР) участие в выборах принимали только «свиньи». Об этом 19 октября в ходе выступления на съезде профсоюза «Солидарность» заявил президент Польши Анджей Дуда.

Zuma/TASS Президент Польши Анджей Дуда

Польский лидер считает, что выборы в стране до 1989 года были фарсом, так как организовывались коммунистическим правительством с многочисленными фальсификациями ― объявляли о заоблачных результатах явки, в то время как в реальности избирательные участки пустовали. Он отметил, что люди, которые понимали происходящее в стране, на выборы просто не ходили.

«Все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы», ― сказал Дуда.

Теперь же, по его словам, ситуация кардинально поменялась и в стране «укоренилась демократия». Дуда отметил, что на воскресных выборах в польский парламент избиратели выстраивались в очереди на голосование и время работы участков иногда даже приходилось продлевать.

«Явка была гигантская, поляки высказались», ― констатировал президент.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в парламент Польши состоялись 15 октября. Явка достигла 72,9%, при этом в 2019 году она составила только 61,74%.

Государственная избирательная комиссия страны после подсчёта 100% бюллетеней сообщила, что большинство получила правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, набрав 35,38%.

Второе место заняла оппозиционная «Гражданская коалиция», набрав 30,7% голосов, третье — избирательный блок «Третий путь», который получил 14,4%. Также в парламент проходят коалиция партий «Левые» (8,48%) и коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» (7,17%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 октября заявил, что итоги выборов в Польше, скорее всего, не отразятся на отношениях Москвы и Варшавы. Официальный представитель Кремля напомнил, что поляки не любят россиян и занимают весьма враждебную позицию по всем вопросам, касающимся России. Причём такая ситуация сложилась не по вине российской стороны, подчеркнул Песков.

Он также отметил, что в польских правящих кругах нет никого, кто бы открыто или хотя бы завуалировано намекал на необходимость восстановления отношений с Россией, поэтому и после выборов отношение со стороны Польши к России вряд ли изменится в лучшую сторону.