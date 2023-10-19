Никосия, 19 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Компания Wargaming, разработавшая игру World of Tanks, объявила о сборе денег для Украины среди своих игроков. Сообщение об этом 18 октября разместили на сайте компании.

Иван Шилов ИА Регнум

«В шести наших играх будут специальные наборы на украинскую тематику», — заявили разработчики.

Средства планируют собирать до 1 ноября. В компании обещают, что деньги направят на приобретение машин скорой помощи для Украины. Компания также проведёт аналогичные акции на площадках других её многопользовательских игр.

Компания Lesta Games, выкупившая у Wargaming площадки World of Tanks на территории России и Белоруссии, напомнила, что не имеет никакого отношения к сборам.

«Наши проекты вне политики, и мы не имеем отношения к иным играм и проектам схожей тематики», — опубликовали сообщение компании в Telegram-канале.

Кроме того, жителей России и Белоруссии призвали быть внимательными во время покупок онлайн, чтобы не нарушить законодательство.

Как сообщало ИА Регнум, Wargaming в апреле 2022 года объявила об уходе из России и Белоруссии. Владельцем бизнеса в июле стал топ-менеджер ООО «Леста» Малик Хатажаев.