Москва, 19 октября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Пара истребителей Су-27 Воздушно-космических сил России не допустила 19 октября нарушения госграницы страны самолётом радиотехнической разведки RC-135 и двумя истребителями «Тайфун» ВВС Великобритании над Чёрным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости/Виталий Невар Истребитель Су-27

Приближающиеся объекты обнаружили российские средства контроля. Для их опознания в воздух поднялись дежурные Су-27. При их приближении иностранные самолёты развернулись и направились в противоположную сторону.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, российские истребители совершили манёвры в исключительном соответствии с международными воздушными правилами, без опасного сближения с британскими самолётами. После этого Су-27 вернулись на аэродром базирования.

Как передавало ИА Регнум, российские МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» будут регулярно патрулировать акваторию Чёрного моря. Такое поручение сделал президент России Владимир Путин. Как он уточнил, «Кинжалы» имеют скорость в девять Махов и способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Глава государства подчеркнул, что это не более, чем информирование, а не угроза.