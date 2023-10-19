Москва, 19 октября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Пропавшая полгода назад в Екатеринбурге женщина прислала мужу смс со словами «Я в аду». Как стало известно 19 октября, сообщение появилось внезапно, спустя долгое время с пропажи 38-летней Анастасии Веревкиной.

В середине апреля супруги покинули Омск, оставив дочь женщины от первого брака с ей матерью. Они направились в Сочи, но остановились в Екатеринбурге. Вскоре женщина бесследно пропала и перестала отвечать на звонки.

По словам мужа, в один из дней они поспорили, и он оставил её одну ночью в парке. Вернувшись, мужчина не смог найти супругу, хотя, по его словам, обыскал весь парк. Он искал жену ещё две недели. В итоге он сообщил о её пропаже спустя три месяца. Позднее мужчина всё же доехал до Сочи. 13 октября он написал жене сообщение, и внезапно получил ответное: «Я не могу говорить, я в аду. Помоги». Пропавшая писала, что ей грозит смерть, если кто-то узнает, что она вышла на связь. По словам мужчины, следующим утром она пыталась позвонить ему, но он был на работе. В полицию мужчина решил не сообщать.

Правоохранители Омска подтвердили изданию «КП-Екатеринбург», что мать пропавшей обратилась с просьбой найти дочь. Её нахождение в Омской области не подтвердилось. Поисковые мероприятия не проводятся.

Как сообщало ИА Регнум в августе, в Первоуральске в Свердловской области пропали 43-летняя женщина и её пятилетняя дочь. В последний раз Ирину Турцакову вместе с ребёнком видели 6 августа, после чего они бесследно исчезли. По информации правоохранителей, женщина уже уходила из дома, а перед пропажей выписалась из медучреждения, где познакомилась с мужчиной, который и сообщил о случившемся. Перед исчезновением женщина взяла свой паспорт и паспорт супруга и свидетельство о рождении дочери. По одной из версий, она могла уйти к знакомому из клиники.