Гаврилов-Ям, Ярославская область, 19 октября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Деревня Шалава в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области нуждается не в переименовании, а в улучшении условий жизни, заявил 19 октября «Газете.Ru» глава администрации Великосельского поселения Виталий Водопьянов, комментируя предложение депутатов Госдумы запретить использование оскорбительных названий населённых пунктов.

Известия/ Константин Кокошкин

«На данный момент ни жалоб на переименование, ни недовольства названием своей деревни от жителей не слышал. В том числе и каких-то усмешек из соседних деревень», — сказал он.

Водопьянов сообщил, что в этой деревне живёт 81 человек и количество жителей там сокращается каждый год, но это не связано с названием. Причина в том, что в районе нет инфраструктуры и дорог, заявил он.

Глава администрации призвал депутатов обращать внимание на условия жизни в таких населённых пунктах, так как там основные проблемы от недофинансирования. Водопьянов также рекомендовал при переименованиях отталкиваться от истории региона.

«Эта деревня не вчера была названа. Я думаю, не в честь чьего-либо поведения или социальной позиции», — добавил Водопьянов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму на рассмотрение законопроект о запрете названий населённых пунктов, которые могут быть оскорбительными для её жителей. Авторы инициативы заявили, что есть сотни примеров топонимов, которые унижают достоинство жителей.

По мнению депутатов, из-за нелицеприятных названий жители могут стать объектом насмешек. Инициатива предполагает, что решения о переименовании будут принимать муниципальные образования.