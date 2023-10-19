Глава Шалавы призвал депутатов улучшить жизнь деревни, а не менять название
Гаврилов-Ям, Ярославская область, 19 октября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Деревня Шалава в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области нуждается не в переименовании, а в улучшении условий жизни, заявил 19 октября «Газете.Ru» глава администрации Великосельского поселения Виталий Водопьянов, комментируя предложение депутатов Госдумы запретить использование оскорбительных названий населённых пунктов.
«На данный момент ни жалоб на переименование, ни недовольства названием своей деревни от жителей не слышал. В том числе и каких-то усмешек из соседних деревень», — сказал он.
Водопьянов сообщил, что в этой деревне живёт 81 человек и количество жителей там сокращается каждый год, но это не связано с названием. Причина в том, что в районе нет инфраструктуры и дорог, заявил он.
Глава администрации призвал депутатов обращать внимание на условия жизни в таких населённых пунктах, так как там основные проблемы от недофинансирования. Водопьянов также рекомендовал при переименованиях отталкиваться от истории региона.
«Эта деревня не вчера была названа. Я думаю, не в честь чьего-либо поведения или социальной позиции», — добавил Водопьянов.
Как сообщало ИА Регнум, 19 октября депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму на рассмотрение законопроект о запрете названий населённых пунктов, которые могут быть оскорбительными для её жителей. Авторы инициативы заявили, что есть сотни примеров топонимов, которые унижают достоинство жителей.
По мнению депутатов, из-за нелицеприятных названий жители могут стать объектом насмешек. Инициатива предполагает, что решения о переименовании будут принимать муниципальные образования.