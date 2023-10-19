Москва, 19 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Американский стратегический беспилотник Global Hawk, пролетая над Чёрным морем, не подавал сигнала бедствия. Такой вывод сделал ведущий российский эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов на основе треков с сервиса Flightradar24, отслеживающего перемещения самолётов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Данные «Флайтрадара» отчётливо демонстрируют, что беспилотник выполнил обычный полёт без отклонений. Никаких особенностей траектории или внезапных маневров заметить там невозможно», — сказал в беседе с «РИА Новости» эксперт.

Он добавил, что, согласно порталу, дрон-разведчик пока находился над Чёрным морем не менял своего кода 6454, что означает военный борт. То, что во время полёта беспилотник несколько раз отключал транспондер, Федутинов назвал не редкостью для военных бортов.

Вместе с тем эксперт добавил, что используемые Flightradar24 данные ADS-B являются открытыми, незащищёнными и могут быть сфабрикованы, что уже неоднократно происходило.

«В таком случае подобный аппарат может «передать» сигнал бедствия, являющийся по сути ложным, создав некоторое беспокойство для других летательных аппаратов в районе его полёта, но главным образом взбудоражив СМИ», ― считает эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа сайт Flightradar24 сообщил, что американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk во время полёта над акваторией Чёрного моря подал сигнал тревоги.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что после подачи сигнала дрон-разведчик стал быстро удаляться от Крыма. Беспилотник прервал полёт в 100 км от Севастополя и взял обратный курс на авиабазу НАТО Сигонелла в Италии.

Экипаж российского истребителя Су-27 15 октября сопроводил американский дрон RQ-4B Global Hawk около границы с Россией и вынудил его развернуться.