Петрозаводск, 19 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Карелии разыскивают ребёнка после публикации в соцсетях видео с душераздирающим криком.

Кадр из видео

«По данному факту следственными органами по материалам СМИ организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — сообщили 19 октября в пресс-службе Следственно комитета.

В ведомстве добавили, что в социальных сетях появился видеоролик, на котором отчетливо слышны крики несовершеннолетнего. По словам автора ролика, мать совершает противоправные действия в отношении собственного ребёнка. Автор видео пыталась вычислить квартиру самостоятельно, чтобы вызвать полицию, но сделать это не удалось. По словам женщины, квартира находится в Петрозаводске, на бульваре Интернационалистов, дом 6, корпус 1.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня шестилетний житель Екатеринбурга ушёл из квартиры на улице Симферопольской в районе Вторчермет и пропал. Ребёнка видели в парке на Селькоровской. Отмечалось, что мальчик страдал психическим расстройством и пропадал не в первый раз. В поисках ребёнка участвовали полторы тысячи человек, в том числе волонтёры и жители областного центра. Позже выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад.