Москва, 19 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Россия должна оказать поддержку арестованному в Азербайджане бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, бизнесмену Рубену Варданяну. С таким заявлением выступили ряд российских политологов. В настоящее время предпринимателю и общественному деятелю по совокупности обвинений грозит до 14 лет заключения.

Government.ru Рубен Варданян (в центре)

Напомним, в сентябре 2022 года Рубен Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. 27 сентября 2023 года он был задержан правоохранительными органами Азербайджана. Суд арестовал его на четыре месяца.

«Пока такой человек находится в застенках, куда не пускают даже Красный Крест, война продолжается, сколько бы представители Баку ни говорили об обратном», — уверен член экспертного совета при председателе Госдумы и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он подчеркнул, что «формальное, вытекающее из бюрократических причин отсутствие российского паспорта не означает потери интереса к Варданяну со стороны Москвы». Варданян, подчеркнул Мухин, должен «вернуться к семье и своим благотворительным и исключительно мирным проектам».

Рубену Варданяну удалось запустить по всему миру сотни социально ориентированных проектов, отмечает гендиректор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов», участник экспертного совета ФАС Марат Баширов. Он подчеркивает, что, если бы Варданян пытался уйти от санкций, он поехал бы в условную Ниццу, а не на войну в Нагорный Карабах. «Кроме того, ехал он на свою родину для урегулирования конфликта и российский паспорт в данном случае дал бы возможность спекулировать участием Москвы», — пишет Баширов.

«На защиту Варданяна встала вся российская общественность, — пишет доктор политических наук, профессор, глава российского общественного движения «Третья сила», соучредитель Нацфонда развития регионов Игорь Скурлатов. — Правозащитники, бизнесмены, благотворительные организации, деятели культуры в один голос потребовали освободить филантропа». Он уверен, что российские власти должны защитить своего, хоть и бывшего гражданина. «Варданян много лет жил и работал в России и проекты, запущенные благотворителем, продолжают работать в РФ», — отметил Скурлатов. Он считает, что «за Варданяна стоит заступиться именно России: две стороны конфликта в Нагорном Карабахе никогда не договорятся».

По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, решение Варданяна переехать в Карабах не является попыткой уйти от западных санкций. «В какой-то момент армянин и патриот Карабаха Варданян решил, что просто вкладывать деньги уже недостаточно, — заявил Калачев «Комсомольской правде». — Его опыт, навыки, умения и связи могут помочь сохранить Арцах как армянскую автономию».

«Варданян — всемирно известный меценат и филантроп, — напомнил журналист и публицист Сергей Мардан. — Его гуманитарные проекты известны далеко за пределами Армении и России».