Каир, 19 октября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В египетском аэропорту Эль-Ариш 19 октября совершил посадку самолёт Ил-76 МЧС РФ с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа.

МЧС России/ТАСС

МЧС передаст гуманитарную помощь организации Красного Полумесяца Египта, которая доставит его в Газу, сообщило агентство ТАСС.

Спецборт, вылетевший утром из международного аэропорта Жуковский, доставил на Ближний Восток 27 тонн продовольствия, включая сахар и муку.

В пресс-службе МЧС России 19 октября сообщили о планах доставить в Газу 27 тонн гуманитарного груза. Жители региона получат муку, сахар, макароны, рис. Отправку помощи ведомство организует по поручению президента Владимира Путина и правительства России.

Путин 16 октября, в связи с начавшимся 7 октября обострением палестино-израильского конфликта, в ходе телефонного разговора с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что жители Газы остро нуждаются в гуманитарной помощи.

На заседании СБ ООН 18 октбря Россия предложила включить в резолюцию по ситуации в Газе пункт, осуждающий блокаду региона Израилем. Эту поправку СБ ООН отклонил, поскольку её не поддержали США.

Ранее 16 октября Россия в СБ ООН предлагала резолюцию, призывающую к немедленному перемирию и обеспечению гуманитарной помощи, а также к созданию условий для эвакуации мирных жителей с территории, где проходят боевые действия. Эту резолюцию также не приняли.