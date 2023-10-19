Москва, 19 октября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Согласно данным экспертов группы «Аквилон», в проектах, расположенных на расстоянии 15 минут ходьбы от станций МЦД-4 в границах старой Москвы 762 предложения квартир и апартаментов (19%) приходятся на студии.

Пресс-служба группы «Аквилон» Проект «Аквилон BESIDE»

Лоты в открытой продаже представлены в 26 таких комплексах комфорт−, бизнес− и премиум-классов. Суммарное количество предложений — 3 918, их общая площадь — почти 215 тыс. кв. м.

Больше всего лотов «компактного» формата у станций МЦД-4 продается в проектах комфорт-класса — 610 вариантов (80%) от общего количества студий во всех ценовых сегментах. Из них 551 предложение — квартиры и 59 — апартаменты.

«Студии традиционно считаются одним их самых востребованных инвестиционных форматов. Тем более, если мы говорим о проектах с хорошей транспортной доступностью», — отметил руководитель направления развития продаж московского подразделения группы «Аквилон» Михаил Рогатых. Он пояснил, что МЦД-4 удваивает ценность этого фактора, особенно для молодой целевой аудитории: студентов и начинающих специалистов. «Для них это удобное доступное жилье, которое позволяет им всегда оставаться в ритме жизни большого города. Подходят студии недалеко от крупного транспортного узла и для бизнесменов — отличный вариант «квартиры для пиджака», — добавил Михаил Рогатых.

Студийные предложения в открытой продаже остались и в первой очереди жилого комплекса «Аквилон BESIDE» на Рязанском проспекте, в шаговой доступности от станции «Нижегородская» МЦД-4. Проект находится на финальной стадии строительства. На сегодняшний день в нем представлен 61 такой лот площадью от 20,1 кв. м.

Группа «Аквилон» работает на российском строительном рынке с 2003 г. За 20 лет компания построила и сдала 200 объектов недвижимости общей площадью свыше двух млн кв. м: жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Группа «Аквилон» входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков страны по данным Единого ресурса застройщиков.

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