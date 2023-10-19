Москва, 19 октября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Флаг международной выставки-форума «Россия» теперь есть не только на вершине самой высокой горы России и Европы — Эльбрусе, но и на борту Международной космической станции. Об этом 19 октября сообщили в «Дирекции выставки достижений «Россия».

Международная выставка-форум «Россия»

На орбиту его доставили российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб на современнейшем корабле «Союз МС-24». Его отправили в космос ракетой-носителем с логотипом выставки. Флаг останется на МКС на протяжении всего времени проведения выставки.

«Здесь, на орбите, мы всегда помним, какая большая у нас страна, какие мужественные и сильные духом люди её населяют», — сказал космонавт-испытатель «Роскосмоса» Николай Чуб.

Кононенко и Чуб пробудут на Международной космической станции год. Ожидается, что они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-25» в сентябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября команда института развития Кавказ.РФ развернула флаг выставки на самой высокой вершине России и Европе — Эльбрусе. Он развевается на высоте 5642 метра над уровнем моря. Таким образом участники восхождения пригласили всех жителей страны прийти 4 ноября на ВДНХ.

Международную выставку-форум «Россия» откроют 4 ноября 2023 года. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года. Посетители выставки смогут увидеть экспозиции 89 регионов, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Организаторами запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.