Москва, 19 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Прокуратура возбудила уголовное дело после поступивших военному корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину угроз.

Известия Валентин Трушнин

«По материалам из прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста», — сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Дело возбудили по факту поступавших репортёру с украинских мобильных номеров угроз расправы. Дело о вандализме после появления у его квартиры изображения пентаграммы со свиной головой передали в территориальный орган СК России.

Как сообщало ИА Регнум, возле дверей квартиры Трушнина 18 октября изобразили пентаграмму со свиной головой и оставили рядом горящие свечи. Сам военкор в это время находился в командировке в Израиле и незадолго до инцидента получал многочисленные угрозы с неизвестных номеров. Полиция задержала исполнителей акции — уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения, возбуждены уголовные дела о вандализме и угрозе убийством.

Позднее стало известно, что заказчиком оказался гражданин Белоруссии, проживающий на Украине, Иван Волчик. По данным «Известий», Волчик — вымогатель, совершающий ложные вызовы в полицию от имени российских граждан, требующий за прекращение этого денежные вознаграждения.