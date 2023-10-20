Москва, 20 октября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В прошлом рейды израильской армии на палестинские земли не отличались особым гуманизмом, поэтому его не стоит ждать и в случае начала полномасштабной военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 октября заявил востоковед Артём Кирпичёнок.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Reuters спрогнозировало, что израильская операция «Железные мечи» в секторе Газа не будет иметь себе равных по свирепости.

«Я думаю, что этот прогноз абсолютно точный, — сказал Кирпичёнок. — Тем более что есть заявления израильских чиновников о том, чтобы забомбить сектор Газа. Плюс настроения израильского общества, которое требует мести, и политическое руководство не может это игнорировать».

Он призвал не забывать, что предыдущие рейды израильской армии на палестинские земли никогда не отличались особой гуманностью, и в ходе большинства операций Израиля гражданское население Палестины несло большие потери. Однако прежде это в какой-то степени купировалось реакцией западных стран. ЕС, США реагировали, и на определённых этапах израильское командование снижало активность.

К сожалению, сейчас, как заметил Кирпичёнок, и США, и Евросоюз дали Израилю полный карт-бланш на «окончательное решение палестинского вопроса», во всяком случае в секторе Газа. Некоторые израильские политики предлагают выдавить большую часть населения сектора на территорию Египта без возможности возвращения.

«Это по сути дела означает завершение Накбы — то есть изгнания палестинцев, которое началось во время войны 1946–1947 годов. А потом на территорию сектора Газа, возможно, приедут израильские колонисты. Так что я не исключаю аннексию сектора Газа. В своей истории Израиль не раз так поступал. Была аннексия Голанских высот и Восточного Иерусалима», — сказал востоковед.

Но с другой стороны, такие юридические шаги необязательны. По словам эксперта, Израиль может просто установить полный контроль над сектором Газа, и его будущее станет предметом дискуссий и торга, тем более что США и ЕС, скорее всего, в ближайшее время аннексию сектора Газа не признают, потому что это ухудшит их и без того непростые отношения со странами третьего мира.

Но чего добьётся Израиль в ходе операции «Железные мечи»? Кирпичёнок считает, что это зависит от очень многих факторов: от боеспособности израильской армии, от силы сопротивления, от того, вмешается ли в войну «Хезболла», какова будет реакция арабских стран. Иными словами, это уравнение с большим количеством неизвестных.

Впрочем, есть более компромиссные варианты. Как полагает Кирпичёнок, Израиль, например, может зачистить лишь северную часть сектора Газа и отдать её под управление палестинской администрации.

«Следует понимать, что проблема не в самом движении ХАМАС, а в тех условиях жизни, которые сложились в секторе Газа и которые раз за разом порождают радикалов. Даже если израильтяне истребят всех членов ХАМАС до последнего человека, возникнет ещё какая-то радикальная организация, которая продолжит воевать против Израиля», — уверен Кирпичёнок.

По его словам, в последние 15 лет израильтяне заморозили ситуацию. Им казалось, что всё хорошо: США их поддерживают, уровень террора снижен до минимума, строятся новые поселения, а обстрелы со стороны Газы очень редкие. А коли так, значит искать пути для политического решения конфликта не надо. И то, что происходит там сейчас, — это следствие такой недальновидной политики.

«Самое печальное, что каким бы ни был исход этой военной операции, руководство Израиля не готово политически решать проблему палестинцев. Да и Запад тоже», — посетовал эксперт.

По мнению Кирпичёнка, сейчас время работает на палестинцев, потому что меняется ситуация на информационном фронте. Эффект от нападения ХАМАС постепенно сходит на нет. Если сначала в мире была очень болезненная реакция на убийства мирных жителей, то теперь поступает всё больше информации, и ситуация выглядит всё более и более неоднозначной. С каждым днём всё больше и больше жертв среди мирного населения Палестины. А это влияет на общественное мнение на Западе и в странах Азии.

Однако Тель-Авив медлит с началом полномасштабной наземной операции, так как боится потерь в ходе штурма, а также того, что по Израилю с севера ударит «Хезболла», которая располагает большим арсеналом и дронов, и ракет. Иными словами, Израиль не спешит, потому что не хочет получить войну на два или даже три фронта.

Поэтому есть вероятность, что он так и не начнёт полномасштабную наземную операцию в Газе, если решит, что риски слишком велики. Тогда ЦАХАЛ ограничится боевыми действиями на периметре.

«Этот конфликт в своей основе не религиозный, а национальный. Я напомню, что до 1980-х годов палестинское движение вообще было светским, а ХАМАС находился на периферии политической жизни и военной борьбы. А в руководстве палестинского движения было немало христиан, — подытожил Кирпичёнок. — Корень проблемы не в религии, а в статусе палестинцев, в оккупационном режиме, в строительстве поселений. Но израильтяне постоянно стараются переключить тему на религиозный вопрос. Однако проблема именно в оккупации и в колониальной практике Израиля, который является последней классической колониальной державой: приехали колонисты, выгнали местное население, отобрали землю, строят поселения, а местных загнали в резервации и полагают, что всё получится. Но получается не очень».

С точкой зрения о том, что время сейчас работает против Израиля, согласен и другой востоковед Михаил Балбус.

«Без наземной операции не представляется возможным сократить количество обстрелов. В то же время это сильно бьёт по имиджу и экономике Израиля. Собственно, большая часть предоставленной США помощи пойдёт на поддержание экономики на плаву, так как мобилизационные мероприятия неотвратимо и сразу ударили по экономике», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что, вопреки расхожим мифам, израильская армия неоднородна. Качество призванных резервистов неоднозначное. С учётом ряда инцидентов на первой стадии конфликта армия не готова к войне с мотивированным, обученным противником в городской застройке. Тем более что импульсивные бомбардировки приводят к ожесточению палестинцев сектора и дают ХАМАС фактически готовый мобилизационный резерв.

«Конфликт приведёт к большему ожесточению сторон, новым потерям гражданских. После чего стороны сделают выводы и займутся подготовкой к новому раунду войны», — убеждён эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильские чиновники, опрошенные Reuters, признались, что Тель-Авив планирует уничтожить инфраструктуру Газы, даже если это приведёт к большим жертвам среди мирных граждан, чтобы вынудить их уйти к границе с Египтом, а потом начать преследовать членов движения ХАМАС, в том числе уничтожать подземные лабиринты, созданные боевиками. Однако представители Израиля признают, что у них нет плана на послевоенное будущее для сектора Газа.

По информации минздрава Палестины, общее количество погибших в секторе Газа за время обострения палестино-израильского конфликта превысило 3,7 тыс. человек. Ещё 12 493 ранены.

Минздрав Израиля проинформировал, что в результате атак со стороны палестинского движения ХАМАС количество пострадавших в Израиле увеличилось до 4629 человек.

За минувшие сутки израильские военные нанесли сотни ударов по объектам палестинского движения ХАМАС. В число поражённых целей вошли пункты запуска противотанковых ракет, шахты тоннелей, разведывательная инфраструктура и дополнительные командные центры.