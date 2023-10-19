Ньон, Швейцария, 19 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет проводить матчи своих турниров в Израиле до дальнейшего уведомления. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба организации.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«После тщательной оценки текущей ситуации c безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что УЕФА предложил футбольной ассоциации Израиля и её клубам «Маккаби Хайфа» и «Маккаби Тель-Авив» определить альтернативные места проведения домашних матчей за пределами территории Израиля (которые должны соответствовать всем применимым правилам организации) до тех пор, пока это решение остается в силе.

В организации добавили, что матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между испанским «Вильярреалом» и командой «Маккаби» из Хайфы перенесли c 26 октября на 6 декабря. Встречу третьего тура группового этапа Лиги конференций между «Маккаби» из Тель-Авива и украинским клубом «Заря» перенесли c 26 октября на 25 ноября.

Ранее УЕФА перенёс матчи сборной Израиля с командами Швейцарии и Косова в отборочном туре Евро-2024, которые должны были состояться 12 и 15 октября соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС осуществило масштабный ракетный обстрел территории Израиля, а его боевики захватили ряд населённых пунктов. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по сектору Газа. Израильские власти 8 октября заявили о переводе страны в состояние войны.