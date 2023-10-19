Москва, 19 октября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Минстрой России может внести техническое определение апартаментов в законодательство, но этот вид недвижимости не отнесут к категории жилья, сообщил 19 октября «РИА Новости» замглавы министерства Никита Стасишин.

Известия/Константин Кокошкин

«Мы должны были дать определение, что такое апартамент, соответственно, сейчас все работают над тем, чтобы всё-таки правильно описать этот вид нежилых помещений, в котором по факту проживают люди», — сказал он.

Стасишин подчеркнул, что апартаменты не приравняют к жилым помещениям. Он пообещал сообщить СМИ, когда появятся новости по этому вопросу.

Обсуждение статуса апартаментов в России продолжается не один год. В Госдуме планировали рассмотреть соответствующий законопроект в ноябре 2021 года, но отложили его обсуждение.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что в случае признания апартаментов жильём пострадает бизнес, так как эту недвижимость изначально возводили, не соблюдая нормы жилищного строительства. Он также напомнил, что апартаменты обычно строят там, где нельзя строить жильё. В результате те, кто их приобретает, сталкиваются с повышенными затратами на коммунальные тарифы, высокими налогами и отсутствием социальной инфраструктуры.