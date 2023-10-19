Анкара, 19 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Власти Турции намерены и дальше соблюдать конвенцию Мантрё, разрешающую не пропускать в Чёрное море через проливы Босфор и Дарданеллы военные корабли нечерноморских стран, сообщило 19 октября турецкое минобороны.

Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В опубликованном заявлении турецкое военное ведомство сообщило об итогах еженедельного брифинга советника по СМИ и связям с общественностью контр-адмирала Зеки Актюрка.

Представитель минобороны Турции рассказал, что 11–12 октября в Брюсселе состоялось совещание министров обороны стран НАТО. По его итогам ведомство заявило, что баланс в Чёрном море будет сохраняться в рамках принципа «региональной собственности».

«В этом отношении мы продолжим тщательно и ответственно выполнять конвенцию Монтрё. Мы решительно боремся со всеми формами и проявлениями терроризма и ожидаем в этом отношении поддержки от наших союзников», — сообщили в ведомстве.

Согласно конвенция Монтрё (по названию города в Швейцарии, где проходила конференция), принятой в 1936 году, Турция восстановила суверенитет над Босфором и Дарданеллами. При этом она пообещала соблюдать принципы международного морского права.

Документ сохраняет свободу прохода через проливы для торговых судов всех стран, в том числе в военное время. Для военных кораблей конвенция ввела ограничения. Корабли черноморских стран, уведомив Турцию, могут в мирное время идти через проливы.

Но на военные корабли нечерноморских стран это разрешение не распространяется. Через проливы могут идти только мелкие надводные корабли. Также есть ограничения по тоннажу.

Кроме того, Турция получила право запретить проход через Босфор и Дарданеллы любых военных кораблей, если сочтёт, что ей грозит война.