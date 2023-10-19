Финский музыкант вышвырнул флаг Украины на концерте в Таллине
Участник «Евровидения» Пеухенен на концерте в Таллине выкинул флаг Украины
Хельсинки, 19 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Финский рэпер Йере Пеухенен (псевдоним Käärijä) во время концерта в Таллине выбросил со сцены флаг Украины, сообщила 19 октября финская газета Iltalehti
Флаг бросила на сцену одна из зрительниц, вероятно, ожидая, что музыкант будет им размахивать. Но он не оценил этого жеста.
«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто. Зачем ты это вообще сделала?» — сказал Пеухенен, после чего выбросил флаг за кулисы.
После концерта он стал получать в соцсетях угрозы расправы. Находясь на гастролях в Германии, рэпер сказал журналистам, что перепутал украинский флаг со шведским. Именно этой стране он уступил первое место на «Евровидении» в 2023 году. Музыкант добавил, что не хотел размахивать флагом одной страны, находясь в другой, так как это могло кого-нибудь оскорбить.
«Если бы здесь кинули словенский флаг, я бы его не взял, потому что я — в Германии», — добавил репер.
Как сообщало ИА Регнум в начале октября мэр французского города Вьен Тьерри Ковач приказал снять со здания администрации города висевший там украинский флаг. Причиной для этого стало то, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о сотрудничестве Киева с Баку. Мэр города обвинил Азербайджан в этнических чистках в Нагорном Карабахе и заявил, что считает недопустимым поддержку Баку.
В марте 2023 года участники антиправительственного митинга в Праге потребовали снять украинский флаг, который вывесили на здании Национального музея. Они также попытались сорвать его, но полиция не позволила это сделать.