Хельсинки, 19 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Финский рэпер Йере Пеухенен (псевдоним Käärijä) во время концерта в Таллине выбросил со сцены флаг Украины, сообщила 19 октября финская газета Iltalehti

IMAGO/Roni Rekomaa/globallookpress Финский рэпер Йере Пеухенен

Флаг бросила на сцену одна из зрительниц, вероятно, ожидая, что музыкант будет им размахивать. Но он не оценил этого жеста.

«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто. Зачем ты это вообще сделала?» — сказал Пеухенен, после чего выбросил флаг за кулисы.

После концерта он стал получать в соцсетях угрозы расправы. Находясь на гастролях в Германии, рэпер сказал журналистам, что перепутал украинский флаг со шведским. Именно этой стране он уступил первое место на «Евровидении» в 2023 году. Музыкант добавил, что не хотел размахивать флагом одной страны, находясь в другой, так как это могло кого-нибудь оскорбить.

«Если бы здесь кинули словенский флаг, я бы его не взял, потому что я — в Германии», — добавил репер.

Как сообщало ИА Регнум в начале октября мэр французского города Вьен Тьерри Ковач приказал снять со здания администрации города висевший там украинский флаг. Причиной для этого стало то, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о сотрудничестве Киева с Баку. Мэр города обвинил Азербайджан в этнических чистках в Нагорном Карабахе и заявил, что считает недопустимым поддержку Баку.

В марте 2023 года участники антиправительственного митинга в Праге потребовали снять украинский флаг, который вывесили на здании Национального музея. Они также попытались сорвать его, но полиция не позволила это сделать.