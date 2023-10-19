Москва, 19 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение об образовании международного центра оценки отмывания доходов и финансирования терроризма. Соответствующий документ 19 октября опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости/Владимир Трефилов

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», — говорится в документе.

Глава государства также счёл целесообразным подписать это соглашение на заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Создать Международный центр оценки рисков отмывания доходов предложил совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. Этот центр позволит защищённо обмениваться данными и электронными документами. Помимо этого, центр будет содействовать совершенствованию сотрудничества государств содружества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

На заседании Совета глав государств СНГ в узком составе 13 октября Путин заявил, что экономические связи России с партнёрами по СНГ расширяются. По словам главы государства, работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности государств. Также президент призвал расширить сотрудничество государств СНГ «со странами мирового большинства», в частности Глобального Юга.