Пермь, 19 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 19 октября поручил решить вопрос обеспечения средствами реабилитации участников спецоперации.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Что касается средства реабилитации, здесь Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причём дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги», — сказал Путин.

Президент предложил изучить вопрос обеспечения средствами реабилитации участников СВО Минспорту, Минтруду и фонду «Защитники Отечества».

Путин призвал отрегулировать этот вопрос в ближайшее время, напомнив, что в России есть не только зарубежные, но и российские средства реабилитации. Средства показали свою эффективность, и их требуется просто интенсивнее включить в оборот.

Необходимо, отметил президент, чтобы участники СВО не чувствовали себя обделёнными.

Замглавы Минтруда Алексей Вовченко 17 октября заявил, что у 54% участников СВО, получивших статус инвалидов, есть ампутации рук и ног. У 80% из них ампутированы ноги, у 20% — руки.