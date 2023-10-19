Путин поручил разобраться с обеспечением бойцов СВО средствами реабилитации
Пермь, 19 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 19 октября поручил решить вопрос обеспечения средствами реабилитации участников спецоперации.
«Что касается средства реабилитации, здесь Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причём дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги», — сказал Путин.
Президент предложил изучить вопрос обеспечения средствами реабилитации участников СВО Минспорту, Минтруду и фонду «Защитники Отечества».
Путин призвал отрегулировать этот вопрос в ближайшее время, напомнив, что в России есть не только зарубежные, но и российские средства реабилитации. Средства показали свою эффективность, и их требуется просто интенсивнее включить в оборот.
Необходимо, отметил президент, чтобы участники СВО не чувствовали себя обделёнными.
Замглавы Минтруда Алексей Вовченко 17 октября заявил, что у 54% участников СВО, получивших статус инвалидов, есть ампутации рук и ног. У 80% из них ампутированы ноги, у 20% — руки.