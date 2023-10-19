Лондон, 19 октября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Все операции украинской армии против Вооружённых сил России обречены на провал, так как в рядах ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка военнослужащих. Об этом 19 октября заявил экс-офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж, его слова привело издание Independent.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

По словам эксперта, по базовым военным алгоритмам для проведения успешной наступательной операции соотношение сил должно быть три к одному.

«У украинцев этого и близко нет. Так что, если не будет кардинальных изменений в данном соотношении, нет смысла и думать, что будущие операции будут хоть как-то отличаться от сегодняшних», — сказал он.

Военные действия будут продолжаться до того момента, пока «у кого-то не хватит мужества» признать, что Киев не сможет захватить освобождённые Россией территории, добавил Ледвидж.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 августа, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные уничтожают ВСУ в «трёх котлах» в зоне СВО. По словам эксперта, ВС России перешли в новую фазу проведения спецоперации, в связи с чем в скором времени следует ожидать освобождения новых территорий, пока находящихся под контролем Киева.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор 10 октября заявил, что за время проведения СВО Россия сумела построить большую и мощную армию. По его словам, в Европе, возможно, не было такой смертоносной армии с начала 1980-х годов. Эксперт уточнил, что отчасти это произошло из-за действий США.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер 16 октября отметил, что российские военные с помощью «огненного микса» из артиллерии и беспилотников вынудили ВСУ отказаться от крупных и масштабных атак. Он уточнил, что в результате украинские военные пытаются атаковать небольшими группами, что требует огромного количества времени и чревато безвозвратными потерями.