Пермь, 19 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Все игровые сервисы должны находится в России в зоне «Ru». Об этом 19 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент РФ Владимир Путин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что нужно не только их проработать, но и сделать так, чтобы они находились в России.

«Нужно включить это в единый регулятор. Что мешает?» — поинтересовался Путин.

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Он также упомянул об играх-шутерах («стрелялках») с негативным отношением к России. Российский лидер отметил, что странам, в которых создают такие продукты, нельзя позволять зарабатывать на России — это относится, в частности, к США и Канаде.

Как сообщало ИА Регнум, Путин отметил открытость изначально берегущей свои традиции России ко всем современным спортивным дисциплинам, в числе которых киберспорт.

По его словам, Россия готова проводить соревнования, объединяющие классический спорт и киберспорт. Глава государства подчеркнул, что хорошим показателем этого стала идея о проведении состязаний, объединивших киберспорт с классическим. Путин напомнил, что формат назвали «Игры будущего» и они стартуют 23 февраля 2024 года в Казани.

На форуме «Россия — спортивная держава» глава государства заявил, что в России планируют кратно увеличить число соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и профессионалов, как общерусских, так и международных, с достаточно высоким призовым фондом. Российский лидер подчеркнул, что всё необходимое для того, чтобы проводить такие мероприятия на высочайшем уровне и приглашать на них иностранных спортсменов, имеется ― современные стадионы и спортивные комплексы, оснащённые по мировым стандартам, а также успешный опыт организации крупных соревнований.