Пермь, 19 октября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 октября призвал разобраться с «дельцами от хоккея», увозящими из страны юных хоккеистов. Как отметил глава государства, зачастую для скаутов, отмечающих талантливых детей ещё на уровне спортшколы, это всего лишь бизнес, не всегда отрегулированный и благородный.

РИА Новости/Алексей Куденко

«Надо понять, что нам делать с этими «дельцами от хоккея». Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что человек делает свой выбор, мы не должны этому мешать. Но ясно и то, что это бизнес», — сказал Путин.

В интервью медиакорпорации Китая 16 октября президент рассказал, что до сих пор продолжает играть в хоккей, так как любит захватывающие дух командные виды спорта, помогающие отдыхать от насущных дел. Путин уточнил, что начал кататься на коньках всего лишь 10 лет назад. Тогда же он начал играть в хоккей. Глава государства подчеркнул, что учился всему параллельно и для него катание на коньках и хоккей стали синонимами.

Как сообщало ИА Регнум, на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми Путин назвал спорт безусловным государственным приоритетом страны. Как отметил российский лидер, существуют ценности, которые нельзя продать или отменить, несмотря на вводимые против российской стороны международные ограничения, и к ним относится спорт, смысл которого в объединении людей. Глава государства указал, что в России есть всё необходимое для организации в том числе и коммерчески привлекательных турниров с зарубежными спортсменами, клубами и командами, современных и оснащённых по мировым стандартам.