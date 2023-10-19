Москва, 19 октября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. С 19 октября сервис «Яндекс Карты» начал показывать стоимость проезда по платным автомобильным дорогам. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба сервиса.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

«Теперь «Яндекс Карты» не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новая функция уже появилась обновлённой версии приложения на мобильных операционных системах iOS и Android, и теперь при составлении маршрута водитель сразу увидит платные дороги и стоимость проезда по ним для легкового автомобиля.

«При этом стоимость будет показана не для всей трассы, а только для того участка, который нужно по ней проехать. Для гибких тарифов учитывается и время прибытия», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа в государственной компании Российские автомобильные дороги («Автодор») сообщили, что в России появится экспериментальная дорожная разметка для соблюдения дистанции.

Сотрудники госкомпании протестируют её на некоторых платных трассах с повышенным скоростным режимом— до 110 км в час и до 130 км в час. В «Автодоре» уточнили, что это необходимо для сокращения рисков ДТП.