Москва, 19 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за прошедшие сутки на запорожском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, произведённую в Германии, гаубицу М119 американского производства и гаубицу «Мста-Б», сообщил 19 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Spc. Nathanael Mercado. Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000

«Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — добавил он.

Конашенков отметил, что на запорожском направлении ВСУ также потеряли до 40 военнослужащих, два танка, пять бронемашин и два автомобиля.

На херсонском направлении украинская армия также за сутки потеряла до 40 военных. Кроме того, российские подразделения уничтожили в этом районе четыре автомобиля и пушку-гаубицу Д-20. Всего с начала СВО ВСУ потеряли 6823 орудия полевой артиллерии и миномёта.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ сменили тактику на запорожском направлении после того, как понесли большие потери. Он отметил, что украинское командование отказалось от масштабных атак и перешло к локальным боям. Российские военнослужащие отражают все вражеские атаки, подчеркнул Рогов.

Президент России Владимир Путин 18 октября сообщил о провале очередного наступления ВСУ, которое предприняли на херсонском направлении. Он отметил, что это наступление давно анонсировали, но атаки оказались безрезультатными, как и до этого и на других направлениях.