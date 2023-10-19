Москва, 19 октября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции российские подразделения поразили скопление живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 октября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что удары российские военные нанесли в районе Торского, Ямполовки и Григорьевки.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии», ― доложил Конашенков.

На краснолиманском направлении за последние сутки украинская армия потеряла более 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, на этом направлении российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября артиллеристы и разведчики ЦВО в ходе совместных действий уничтожили кочующий танк ВСУ, действовавший на краснолиманском направлении. Боевую машину украинской армии обнаружили с помощью беспилотника в ходе разведки района. Разведчики навели на бронетехнику гаубицу «Мста-Б», пристрелочным снарядом остановили танк, а затем поразили его.

Ночью 19 октября российские военные в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ из двух бронетранспортёров и пяти грузовых автомобилей. Один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении, остальная техника была добита артиллерией ВС РФ.

За прошедшие сутки 18 октября подразделения российской армии уничтожили на южнодонецком направлении до 190 военнослужащих ВСУ, на донецком ― более 260 украинских бойцов.

Потери украинской армии на купянском направлении за сутки составили 70 военных. Кроме того, российские военные отразили 11 атак ВСУ.