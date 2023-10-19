Москва, 19 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Более 235 военных убитыми и ранеными потеряли ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 19 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ

Как отметили в ведомстве, бойцы подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак ВСУ в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.

«Потери противника составили свыше 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронемашины и три пикапа», — заявил военный.

Вместе с тем российские войска ударили по подразделениям 21-й и 63-й мехбригад ВСУ и 40-му полку нацгвардии в районах населённых пунктов в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, российские военные 18 октября уничтожили на краснолиманском направлении кочующий танк ВСУ. Его обнаружили разведчики с помощью беспилотника, затем навели на него гаубицу «Мста-Б», которая нанесла удар. Подрыв танка зафиксировали также при помощи беспилотника, ликвидировавших украинскую технику военных представили к госнаградам.

На следующий день бойцы ВС России на том же направлении уничтожили колонну ВСУ. Ночью в районе Серебрянского лесничества им удалось ликвидировать два бронетранспортёра ВСУ и пять грузовиков. Ведущую машину уничтожили ударным беспилотником, остальную технику при попытке скрыться добили артиллерией. Один из автомобилей ВСУ подорвался на собственном минном заграждении.