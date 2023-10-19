Москва, 19 октября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Потери украинской армии на купянском направлении за сутки составили 70 военных. За сутки российские военные отразили 11 атак ВСУ, сообщил 19 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

Атаки ВСУ российские военные отразили в районе сёл Синьковка, Ивановка и Новоегоровка в Харьковской области и села Макеевка в ЛНР. Поражение живой силе и технике оперативно-тактическая авиация нанесла в районе села Невское в ЛНР.

«Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля», — сообщил Конашенков.

Также ВСУ потеряли самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил19 октября, что ВСУ готовили серьёзное наступление на участке Синьковка — Сергеевка на купянском направлении, но успеха не добились: российские военные отразили все атаки.

В Минобороны 19 октября сообщили, что на краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 235 военных. Российские военные отразили шесть атак ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР.

Также большие потери украинская армия понесла на донецком направлении — 260 военных. На южнодонецком направлении российские войска уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ. Они нанесли удары по ВСУ в ДНР в районах города Угледара, сёл Новомихайловка и Старомайорское.