Москва, 19 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили более 260 военных на донецком направлении, сообщил 19 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что российские военные также ликвидировали на этом направлении танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Конашенков отметил, что военные подразделения Южной группировки войск отразили атаку противника в районе населённого пункта Клещеевка в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка, Яковлевка и Васюковка.

В Минобороны добавили, что в результате контрбатарейной борьбы российские военные на донецком направлении ликвидировали две украинские «Мста-Б», гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», а также гаубицу М119 американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, Воздушно-космические силы России сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в районе населённого пункта Троицкое в ДНР, силы ПВО уничтожили штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8 украинской армии.

Также в Минобороны 19 октября сообщили, что более 235 военных убитыми и ранеными потеряли ВСУ на краснолиманском направлении. Российские военные на этом направлении отразили шесть атак ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.

Помимо этого, из сводки Минобороны за 19 октября следует, что потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 190 военнослужащих. Конашенков также рассказал, что авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по позициям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, находившихся возле Угледара, Новомихайловки и Старомайорского.