Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Тель-Авив благодарен Лондону за оказанную помощь в борьбе с палестинским движением ХАМАС, но нужно понимать, что война будет долгой, заявил 19 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с коллегой из Великобритании Риши Сунаком.

Maya Alleruzzo/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Мы будем нуждаться в вашей постоянной поддержке. Впереди нас ждут трудности, будут взлёты и падения», — сказал израильский премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС придётся побеждать вместе. Он также заявил, что одной из целей атаки палестинских боевиков на Израиль 7 октября был срыв процесса нормализации отношений на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, Сунак прибыл в Тель-Авив 19 октября. В программе его визита, кроме встречи с Нетаньяху, запланированы переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Накануне Тель-Авив посетил президент США Джо Байден. Нетаньяху лично встречал его у трапа самолёта. Американский лидер пообещал поддержку Израилю и призвал весь мир объединиться для борьбы с ХАМАС. Нетаньяху отметил, что Вашингтон оказал израильской стороне беспрецедентную поддержку.

При этом агентство Reuters 19 октября сообщило о планах Израиля провести невиданную по жестокости военную операцию в Газе. Чиновники рассказали журналистам, что израильская сторона планирует уничтожать на территории палестинского анклава инфраструктуру, не считаясь с жертвами.