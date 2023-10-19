Вашингтон, 19 октября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Поставленные США Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут поражать танки Вооружённых сил России. Об этом 18 октября написал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них — уничтожение наиболее защищённых боевых машин», — отметил Экс.

Как пояснил журналист, в ракете имеется порядка тысячи похожих на гранаты суббоеприпасов и потому при не совсем удачном попадании по танку ATACMS не способны нанести ему серьёзные повреждения.

Обозреватель также уточнил, что Украине отправили не новые ракеты ATACMS, а снаряды с заканчивающимся сроком эксплуатации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 октября, командир зенитно-ракетной батареи Южной группировки войск ВС России с позывным Пуля заявил, что российские системы ПВО смогут противостоять ракетам ATACMS, когда будут изучены особенности этих боеприпасов. По его словам, необходимо изучить траекторию ATACMS, как эта ракета маневрирует в полёте, какую скорость развивает, а также отследить практическое выполнение пуска.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал большой ошибкой США поставки Украине ракет ATACMS. Глава государства указал, что это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и только продлит агонию Киева. Российский лидер добавил, что российские войска смогут отражать атаки ракет ATACMS.

Британское издание Independent позднее в этот же день написало, что Вашингтон намеренно передал Киеву ракеты ATACMS с урезанной дальностью из-за опасений об эскалации конфликта. По мнению журналистов издания, об этом говорит то, что США поставили Украине небольшое количество таких ракет.

В Верховной раде Украины 17 октября заявили, что США уже поставили Украине ракеты ATACMS и ВСУ уже применили их против российских объектов.