Пермь, 19 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день институт спортивного арбитража в России является слабым. Об этом 19 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент РФ Владимир Путин.

Кремль. Новости Владимир Путин

«Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато», ― подчеркнул российский лидер.

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Глава государства поручил развивать его в независимую, серьёзную структуру, которой все доверяют. Представить предложения о том, как сделать этот институт действенным и эффективным, Путин поручил министерству спорта и своей администрации.

«Не будет честной конкуренции ― и спорт не будет развиваться. Честных спортивных соревнований не будет ― всё будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать», ― констатировал президент.

Как сообщало ИА Регнум, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми, президент России заявил, что сейчас спорт проходит проверку на сплочённость и честность спортивной борьбы, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия. Он подчеркнул, что для России эти принципы всегда были и остаются незыблемыми.

Российский лидер указал на то, что подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией.

Ранее глава государства заявил, что попытки ряда стран политизировать спорт в угоду своим амбициям являются в корне неверными и противоречат олимпийскому духу.