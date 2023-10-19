Путин поручил укрепить институт спортивного арбитража в России
Пермь, 19 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день институт спортивного арбитража в России является слабым. Об этом 19 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент РФ Владимир Путин.
«Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато», ― подчеркнул российский лидер.
Глава государства поручил развивать его в независимую, серьёзную структуру, которой все доверяют. Представить предложения о том, как сделать этот институт действенным и эффективным, Путин поручил министерству спорта и своей администрации.
«Не будет честной конкуренции ― и спорт не будет развиваться. Честных спортивных соревнований не будет ― всё будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать», ― констатировал президент.
Как сообщало ИА Регнум, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми, президент России заявил, что сейчас спорт проходит проверку на сплочённость и честность спортивной борьбы, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия. Он подчеркнул, что для России эти принципы всегда были и остаются незыблемыми.
Российский лидер указал на то, что подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией.
Ранее глава государства заявил, что попытки ряда стран политизировать спорт в угоду своим амбициям являются в корне неверными и противоречат олимпийскому духу.