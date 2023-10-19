Москва, 19 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о денонсации Россией конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе.

Госдума приняла этот закон 10 октября, а Совфед одобрил 11 октября.

Конвенция вступила в силу для России 1 декабря 1998 года.

В конце сентября президент внёс в Госдуму проект закона о денонсации конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. В пояснительной записке к документу говорилось, что Россия лишилась возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом. Отмечалось, что прекращение участия в этом договоре позволит избежать дискриминационного отношения к России в рамках мониторингового механизма Совета Европы и не нанесёт ущерба соблюдению прав нацменьшинств.

Германия, например, совершила недружественный шаг в отношении России, решив конфисковывать автомобили с российскими номерами, оказавшиеся на территории ФРГ. Помимо этого, в городе Кёльне представители сети супермаркетов REWE пытались лишить работы россиянина, в частной беседе дав ему понять, что русским не место в их коллективе.